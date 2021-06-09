Мосгорсуд не стал рассекречивать материалы иска прокуратуры к ФБК*

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Иск столичной прокуратуры о признании подконтрольных Алексею Навальному организаций экстремистскими суд решил не рассекречивать.

Московский городской суд сегодня проведет заседание по рассмотрению иска столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также движения "Штабы Навального**" (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями.

По данным прокуратуры, члены этих организаций ведут деятельность по дестабилизации социального и общественно-политического положения в стране.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности