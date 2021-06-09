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В России впервые с марта произошел всплеск заболеваний коронавирусом

Региональная повестка
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В России впервые с марта произошел всплеск заболеваний коронавирусом
Global Look Press / via www.imago-images.de

Число заболеваний коронавирусом в России стабильно растет с начала лета, а минувшие сутки и вовсе стали рекордными по количеству новых зарегистрированных случаев с 14 марта. По данным федерального штаба по борьбе с COVID-19, в стране 8 июня выявили 10 407 зараженных, у каждого шестого болезнь протекает бессимптомно.

Наименьший темп прироста заболеваний наблюдается в Ненецком автономном округе, там зарегистрировали всего один новый случай. В Еврейском автономном округе и Магаданской области по шесть положительных тестов. А в республике Тыва — семь.

Лидируют по количеству зараженных Санкт-Петербург, Московская область и сама столица. В регионах самая напряженная обстановка наблюдается в Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях. 

#статистика #регионы рф #коронавирус
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