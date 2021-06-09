Японцы потеряли надежду на Курилы из-за выхода России из ДОН

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Россия не пойдет на передачу Курильских островов Японии после выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Такой точки зрения придерживаются читатели газеты Mainichi Shimbun.

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о денонсации ДОН 7 июня. Речь идет о международном соглашении, разрешающем свободные полеты разведывательных аппаратов на территории стран-участниц. Новость из Москвы заставила читателей Mainichi Shimbun потерять надежду на то, что Токио когда-нибудь вновь получит контроль над Курилами.

"Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет", — написал один из пользователей.

"России нельзя давать ни иены. Южные Курилы она не вернет", — согласился другой юзер.

Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако японские власти пытаются оспорить принадлежность части островов. В Москве не раз заявляли, что российский суверенитет над территорией не подлежит сомнению.