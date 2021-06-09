Японцы потеряли надежду на Курилы из-за выхода России из ДОН

Россия не пойдет на передачу Курильских островов Японии после выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Такой точки зрения придерживаются читатели газеты Mainichi Shimbun.
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о денонсации ДОН 7 июня. Речь идет о международном соглашении, разрешающем свободные полеты разведывательных аппаратов на территории стран-участниц. Новость из Москвы заставила читателей Mainichi Shimbun потерять надежду на то, что Токио когда-нибудь вновь получит контроль над Курилами.
"Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет", — написал один из пользователей.
"России нельзя давать ни иены. Южные Курилы она не вернет", — согласился другой юзер.
Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако японские власти пытаются оспорить принадлежность части островов. В Москве не раз заявляли, что российский суверенитет над территорией не подлежит сомнению.