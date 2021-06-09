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Опубликовано видео задержания блогера Хованского в Петербурге

Происшествия
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Опубликовано видео задержания блогера Хованского в Петербурге
vk.com / Юрий Хованский

Владелец популярного YouTube-канала из Санкт-Петербурга Юрий Хованский стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма.

По предварительным данным, причиной задержания блогера стала его песня, в которой он оправдывал теракт, произошедший во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Он также призывал к убийству детей и новым взрывам в метро, сообщает РЕН ТВ.

Хованский во время задержания заявил, что исполнил трек только один раз, когда участвовал в стриме своего коллеги блогера Нефедова.

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