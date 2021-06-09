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Соболь станет ответчиком по иску Пригожина

Общество
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Соболь станет ответчиком по иску Пригожина
Федеральное агентство новостей /

Иск предпринимателя Евгения Пригожина о взыскании компенсации морального вреда с Любови Соболь подан в Симоновский районный суд Москвы.

Документы направлены в суд из-за интервью Соболь журналисту "Царьграда". По мнению истца, в нем ею были озвучены высказывания, содержащие недостоверные и порочащие сведения. Видео с интервью было удалено каналом, а требование о компенсации морального вреда Пригожиным ранее не заявлялось. В связи с этим бизнесмен принял решение обратиться в суд с отдельным иском, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Тверской районный суд Москвы ранее признал озвученные Соболь сведения недостоверными. Инстанция предписала удалить их и опровергнуть. Законность этого решения была подтверждена Мосгорсудом.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд
Кроме того, юристы "Конкорда" готовят два новых уголовных дела по факту клеветы в адрес Евгения Пригожина со стороны Владимира Милова и Любови Соболь. В настоящее время проводится доследственная проверка и назначена лингвистическая экспертиза. После этого материалы будут переданы для возбуждения уголовного дела по части 5 статьи 128.1 УК РФ.

#пригожин #соболь #симоновский суд
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