Соболь станет ответчиком по иску Пригожина

Федеральное агентство новостей /

Иск предпринимателя Евгения Пригожина о взыскании компенсации морального вреда с Любови Соболь подан в Симоновский районный суд Москвы.

Документы направлены в суд из-за интервью Соболь журналисту "Царьграда". По мнению истца, в нем ею были озвучены высказывания, содержащие недостоверные и порочащие сведения. Видео с интервью было удалено каналом, а требование о компенсации морального вреда Пригожиным ранее не заявлялось. В связи с этим бизнесмен принял решение обратиться в суд с отдельным иском, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Тверской районный суд Москвы ранее признал озвученные Соболь сведения недостоверными. Инстанция предписала удалить их и опровергнуть. Законность этого решения была подтверждена Мосгорсудом.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд