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Послы стран ЕС продлили на год санкции против Крыма

Политика
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Послы стран ЕС продлили на год санкции против Крыма
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Дипломатические представители стран Евросоюза продлили еще на один год без дискуссии ограничительные меры в отношении Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Украинская сторона не признает полуостров российским. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что "крымский вопрос" решен окончательно.

Евросоюз, как и Киев, не признает вхождение полуострова в состав России. В связи с этим на Крым и Севастополь наложен ряд санкций. Ожидается, что Совет ЕС на следующей неделе одобрит решение послов о продлении санкций против российского региона еще на год.

#ес #крым #санкции
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