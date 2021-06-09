Послы стран ЕС продлили на год санкции против Крыма

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Дипломатические представители стран Евросоюза продлили еще на один год без дискуссии ограничительные меры в отношении Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Украинская сторона не признает полуостров российским. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что "крымский вопрос" решен окончательно.

Евросоюз, как и Киев, не признает вхождение полуострова в состав России. В связи с этим на Крым и Севастополь наложен ряд санкций. Ожидается, что Совет ЕС на следующей неделе одобрит решение послов о продлении санкций против российского региона еще на год.