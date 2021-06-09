Роспотребнадзор сообщил об эффективной выработке антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

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Антитела к коронавирусу выработали 95,8% вакцинированных препаратом "ЭпиВакКорона", сообщил профессор Александр Горелов.

Роспотребнадзор сообщил о возможности измерения уровня антител к коронавирусу после прививки "ЭпиВакКороной" в коммерческих лабораториях. Эта вакцина создана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Она стала вторым по счету препаратом от коронавируса, получившим регистрацию в России.

"У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а у 4,2% среди вакцинированных имели нулевые антитела", — сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, через некоторое время может потребоваться повторная вакцинация. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, передает сайт 360tv.ru.