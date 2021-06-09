Некоторые кикшеринговые компании приостанавливают работу в Петербурге

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Приложения, позволяющие взять в аренду электросамокат, дают сбои.

Многие горожане, проживающие в Северной столице, сталкиваются с проблемой аренды самоката из-за сбоя в работе специальных приложений. Об этом пишет The Sankt-Peterburg Post.

Некоторые пользователи отмечают затруднения с регистрацией. Другие люди указывают на отсутствие аппаратов на традиционных парковочных местах.

Ряд СМИ пишет, что правоохранители приступили утром к изъятию электросамокатов в нескольких частях Петербурга, так как стали появляться уголовные дела о нанесении телесных повреждений вследствие использования данных средств передвижения.