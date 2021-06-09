Лавров посоветовал не делать акцент на статусе Нагорного Карабаха

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Статус Нагорного Карабаха должен быть согласован, однако акцентировать на этом внимание не стоит. Такой точки зрения придерживается министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что российская сторона помогает в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе. Москва намерена и дальше активно содействовать разрешению международных кризисов, подчеркнул глава МИД.

Сергей Лавров 9 июня принимает участие в научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", который проходит в Москве. Основная тема мероприятия этого года посвящена новым мировым вызовам.