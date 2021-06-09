Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Сергей Лавров заявил о сокрытии США фактов по крушению MH17

Политика
90

Сергей Лавров заявил о сокрытии США фактов по крушению MH17
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, американцы по-прежнему отказываются показывать снимки со спутников, сделанные в июне 2014-го в момент катастрофы.

Западные представители на протяжении долгого времени пытаются необоснованно приписать случившееся на Украине российской стороне. Москва неоднократно заявляла о непричастности к трагедии с крушением самолета.

#сша #лавров #mh17
Японцы потеряли надежду на Курилы из-за выхода России из ДОН
Японцы потеряли надежду на Курилы из-за выхода России из ДОН
Политика
11:24 | 9 июня
Опубликовано видео задержания блогера Хованского в Петербурге
Опубликовано видео задержания блогера Хованского в Петербурге
Происшествия
11:23 | 9 июня
В Госдуме намерены снова проверить поставщика аппаратов ИВЛ после трагедии в Рязани
В Госдуме намерены снова проверить поставщика аппаратов ИВЛ после трагедии в Рязани
Россия
11:17 | 9 июня