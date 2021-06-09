Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, американцы по-прежнему отказываются показывать снимки со спутников, сделанные в июне 2014-го в момент катастрофы.

Западные представители на протяжении долгого времени пытаются необоснованно приписать случившееся на Украине российской стороне. Москва неоднократно заявляла о непричастности к трагедии с крушением самолета.