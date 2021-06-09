Болгарский МиГ-29 потерпел крушение на учениях «Шабла-21» в Черном море

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Основной боевой самолет ВВС Болгарии МиГ-29 потерпел катастрофу над Черным морем во время учений "Шабла-21", поиски пилота пока не увенчались успехом.

Катастрофа истребителя болгарских ВВС произошла незадолго после полуночи, он перестал выходить на связь в 0:45 по местному времени. Об этом сообщило болгарское национальное телевидение, ссылаясь на пресс-службу военного ведомства страны.

"Немедленно (после прекращения связи с МиГ-29. – Прим. ред.) была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС", — заявили представители минобороны Болгарии.

Сведений об обнаружении пилота разбившегося истребителя болгарсиких ВВС пока не поступало.