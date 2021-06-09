Следователи ЛНР держат связь с Минском по делу Протасевича

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Правоохранители ЛНР сотрудничают с властями Белоруссии по поводу дела Романа Протасевича. Не исключено, что они уже приехали в Минск, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске, когда он направлялся из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair. Экипажу авиалайнера пришлось совершить экстренную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. Власти Белоруссии обвинили Протасевича в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам.

Ранее в Сети появились фотографии основателя признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, одетого в форму украинского батальона "Азов".