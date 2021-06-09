Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Следователи ЛНР держат связь с Минском по делу Протасевича

Происшествия
57

Следователи ЛНР держат связь с Минском по делу Протасевича
Prt Scr youtube.com / It's My Media

Правоохранители ЛНР сотрудничают с властями Белоруссии по поводу дела Романа Протасевича. Не исключено, что они уже приехали в Минск, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске, когда он направлялся из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair. Экипажу авиалайнера пришлось совершить экстренную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. Власти Белоруссии обвинили Протасевича в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам.

Ранее в Сети появились фотографии основателя признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, одетого в форму украинского батальона "Азов".

#лнр #белоруссия #азов #Протасевич
Японцы потеряли надежду на Курилы из-за выхода России из ДОН
Японцы потеряли надежду на Курилы из-за выхода России из ДОН
Политика
11:24 | 9 июня
Опубликовано видео задержания блогера Хованского в Петербурге
Опубликовано видео задержания блогера Хованского в Петербурге
Происшествия
11:23 | 9 июня
В Госдуме намерены снова проверить поставщика аппаратов ИВЛ после трагедии в Рязани
В Госдуме намерены снова проверить поставщика аппаратов ИВЛ после трагедии в Рязани
Россия
11:17 | 9 июня