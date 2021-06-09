В МИД РФ рассказали, что будут обсуждать Путин и Байден в Женеве

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Россия и США имеют общие интересы на женевских переговорах. Это, прежде всего, стратегическая стабильность, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, Москва намерена коснуться вопроса безопасности в киберпространстве. Глава выразил надежду, что Вашингтон хорошо подготовится к саммиту и не совершит ошибок прошлых лет.

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Швейцария уже начала процедуру аккредитации журналистов.