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В МИД РФ рассказали, что будут обсуждать Путин и Байден в Женеве

Политика
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В МИД РФ рассказали, что будут обсуждать Путин и Байден в Женеве
wikipedia.org / Alexey M. / CC BY-SA 4.0

Россия и США имеют общие интересы на женевских переговорах. Это, прежде всего, стратегическая стабильность, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, Москва намерена коснуться вопроса безопасности в киберпространстве. Глава выразил надежду, что Вашингтон хорошо подготовится к саммиту и не совершит ошибок прошлых лет.

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Швейцария уже начала процедуру аккредитации журналистов.

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