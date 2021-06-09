«Слишком простой ход»: Урбанист осудил проект застройки центра Калининграда

ИА Политика Сегодня / Родион Лесков

Власти Калининграда обнародовали планы по развитию Центральной площади города, на которой стоит знаменитый недострой времен СССР - Дом Советов. На полях ПМЭФ губернатор Антон Алиханов рассказал «Политике Сегодня», что объект, вокруг которого много лет идут споры, все же разберут, а на его месте появится комплекс административно -деловых зданий.

Накануне в Instagram «Новый Калининград» опубликовали новую архитектурную концепцию. Петербургская «Студия 44» (она разрабатывала проект развития центра самого западного российского города еще в 2014 году) предложила построить на площади комплекс зданий разной высоты, в которых разместятся мэрия, правительство региона, музей, офисы. Доминантой предлагается сделать гостиницу высотой в 100 метров. По мнению разработчиков, их концепция представляет сочетание «современной территории со средневековой силуэтностью».

instagram.com / @newkaliningrad.ru

Архитектор-урбанист профессор Международной академии архитектуры в Москве (МААМ) Андрей Иванов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» негативно оценил идею заменить Дом Советов на коммерческий комплекс. По оценке профессора архитектуры, недостроенное здание — «прекрасный мемориальный памятник эпохи».

«И если уж его сносить, тогда почему не восстанавливать там замок? Почему там надо строить коммерческий комплекс апартаментов на самом историческом месте этого города?» — возмутился архитектор.

Иванов также отметил, что построить нечто стандартное, среднеевропейское и высотное — слишком простой подход, а усредненный проект просто неуместен в таком городе как Калининград. Не оценил урбанист и стремление коллег придать городу «средневековую силуэтность».

«Калининград — это совершенно особое место и у него была своя силуэтность, никакая не средневековая. Нет, ну как это — средневековая силуэтность, когда там, наверное, 20 этажей», — сказал Иванов.

По мнению специалиста, пространство, которое занимает Дом Советов, должно быть общественным, не коммерциализированным, а предложенную концепцию не стоит воспринимать, как утвержденную.

Главный долгострой Калининграда начали проектировать еще в 50-х годах прошлого века, а возводить — в 1970-м. С началом перестройки финансирования на Дом Советов не хватило и в конце 1980-х строительство прекратили, хотя работы уже были сделаны на 95%. С тех пор здание законсервировано.