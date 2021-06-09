Полиция задержала блогера Хованского в Петербурге

Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание блогера Юрия Хованского в рамках уголовного дела.

По предварительным данным, Хованский сейчас находится в отделе полиции в рамках следственных действий по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете").

Юрий Хованский является известным блогером, на его YouTube-канал подписаны свыше четырех миллионов пользователей.