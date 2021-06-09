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Полиция задержала блогера Хованского в Петербурге

Происшествия
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Полиция задержала блогера Хованского в Петербурге
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание блогера Юрия Хованского в рамках уголовного дела.

По предварительным данным, Хованский сейчас находится в отделе полиции в рамках следственных действий по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете").

Юрий Хованский является известным блогером, на его YouTube-канал подписаны свыше четырех миллионов пользователей.

#арест #полиция #хованский
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