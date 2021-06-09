Четыре саммита за неделю: Байден отправляется в первое турне

Global Look Press / Doug Mills

Президент США Джо Байден 9 июня отправляется в свое первое турне по Европе. Его будет сопровождать первая леди страны Джилл Байден. Первым пунктом назначения американского лидера станет Великобритания.

В Соединенном Королевстве Байден первым делом встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном. 10 июня политики планируют «подтвердить силу особых отношений» между странами. Следующие несколько дней глава Белого дома будет участвовать в саммите G7 в Корнуолле. Впервые за два года «большая семерка» встретится в очном формате.

Многодневный визит в Великобританию завершится в воскресенье, 13 июня, аудиенцией у королевы Елизаветы II. После визита к Ее Величеству первая леди США отправится домой, в глава Белого дома - в Бельгию.

В Брюсселе 14 июня стартует саммит НАТО. Пресс-служба американского лидера заявляла, что на встрече с партнерами по Альянсу Байден «подтвердит преданность» США НАТО. На следующий день демократ будет «подчеркивать приверженность» взаимному партнерству уже на саммите США-ЕС.

Там же намечена встреча Байдена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор обещает быть особенно интересным на фоне обострившихся противоречий между Анкарой, Вашингтоном и НАТО. Например, ранее Альянс выражал недовольство тем, что Турция проводила буровые работы на территории Восточного Средиземноморья, а США негативно отнеслись к закупке российского оружия.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

После Джо Байден отправится в Швейцарию, где увидится с президентом Ги Пармеленом, а также с главой МИД страны Иньяцио Кассисом. Однако больше всего мир ждет первой очной встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Женеве 16 июня.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге объявила, что, оказывается, Байден готовился к саммиту с Путиным аж 50 лет. Также она сказала, что у президента США «несколько десятилетий опыта», на который он будет рассчитывать в своей поездке.

Впрочем, особых ожиданий от предстоящей встречи лидеров РФ и США нет. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не питает иллюзий.

«Есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США», — заявил Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Дипломат при этом выразил надежду, что американская сторона подготовится к встрече и учтет собственные ошибки прошлых лет, то есть не станет вести диалог с позиции превосходства на мировой арене.