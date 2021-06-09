Полторы тысячи волонтеров будут работать в Петербурге на Евро-2020

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Санкт-Петербург готов к проведению ряда матчей в рамках Евро-2020. Ориентироваться в городе болельщикам помогут местные волонтеры.

Всего к встрече гостей масштабного спортивного соревнования подготовлено полторы тысячи добровольцев. Информацией об этом с iReacor поделился заместитель руководителя Центра подготовки волонтеров Дмитрий Антонов.

"Все волонтеры уже получили комплекты экипировки от наших партнеров, бейджи и карты "Подорожник". Помимо этого, волонтерам выдавались маски, перчатки и антисептики на весь период работы", — сообщил он.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В задачи волонтеров входит сопровождение болельщиков на протяжении всего пребывания в Северной столице. Приезжие будут встречаться с добровольцами через каждые 10-30 м на "Последнем километре" — от станции метрополитена "Крестовский остров" до "Газпром арены". Антонов выразил уверенность в квалификации волонтеров. По его словам, каждый из них еще до начала обучения прошел серьезный отбор.

Все футболисты, которые входят в национальную сборную России по футболу, готовятся к матчам Евро-2020 в общей группе. Свой план тренировок имеет только Илья Самошников, передает 360tv.ru слова тренера Станислава Черчесова.