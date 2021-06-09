В Госдуме намерены снова проверить поставщика аппаратов ИВЛ после трагедии в Рязани

62.mchs.gov.ru / МЧС РФ

В 3:36 по московскому времени в Областной клинической больнице им. Н. А. Семашко в Рязани сработала пожарная сигнализация. В двухэтажном здании реанимации в одной из палат для больных коронавирусом начался пожар. Прибывшие на место спецслужбы тушили огонь в течение получаса, а в 4:17 сообщили о полной ликвидации возгорания. Его площадь составила 15 кв. м.

Жертвами пожара стали три человека, все они находились в тяжелом состоянии из-за осложнений после коронавируса, были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и погибли от отравления угарным газом.

Всего из задымленного здания было эвакуировано 35 человек. Восьми потребовалась госпитализация, в том числе двум медсестрам, которые попытались сбить пламя до приезда пожарных. Одна из них отравилась угарным газом, другая получила 75% ожогов тела. Ее вскоре доставят спецбортом в одну из московских клиник.

По словам зампреда регионального правительства Романа Петряева, медперсонал сработал слажено. В течение минуты отделение было обесточено, параллельно был совершен звонок в экстренные службы.

«К сожалению, три человека погибли. Губернатор дал поручение, чтобы мы помогли с похоронами, поддержали родственников материально. Кроме того, мы обязательно окажем помощь тем, кто пострадал в результате пожара», —сообщил заместитель председателя правительства.

В первые часы основной версией причины возникновения пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Одна из медсестер рассказала, что изначально пыталась потушить именно его. Также РИА Новости сообщили, что на портале госзакупок в 2019 году была заявка от больницы, где произошел пожар, на ремонт одного из аппаратов.

Однако позже сотрудник клиники сообщил «Интерфаксу» о том, что техника была исправна, но не адаптирована к перепадам напряжения в сети. Проще говоря, в реанимации произошло короткое замыкание.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Политикой Сегодня» сообщил, что депутаты намерены инициировать очередную проверку поставщика аппаратов ИВЛ. Он напомнил, что это уже третий пожар в российских больницах, напрямую связанный с этой техникой.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Росздрав уже проводил расследование по предыдущим двум возгораниям, напомню, это было в Петербурге и в Москве. Производитель заявил, что все недостатки устранены и больше аппараты опасности не представляют. Опять требуется детальное рассмотрение. Специалисты жаловались на проблемы с подачей кислорода и по этой причине периодическое возгорание — было такое мнение. Оно было опровергнуто и Росздравом, и производителем. Видимо, нужно возвращаться к независимой экспертизе. Хочется верить, что это будет открытое расследование, публичная процедура, чтобы никто ничего не скрывал», – прокомментировал депутат Госдумы.

После трагедии в больнице им. Семашко губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести внеплановые проверки всех медицинских учреждений. По факту пожара возбуждено уголовное дело.