Мосгорсуд проведет заседание по делу ФБК* в закрытом режиме

Федеральное агентство новостей / Екатерина Чалова

Первое заседание по существу иска московской прокуратуры о признании подконтрольных Алексею Навальному организаций экстремистскими состоится 9 июня. Оно будет закрытым.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании экстремистской деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также движения "Штабы Навального**" (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее прокуратура запретила работу общественного движения "Штабы Навального", теперь они не могут размещать материалы в Сети, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности