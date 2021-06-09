Мосгорсуд проведет заседание по делу ФБК* в закрытом режиме

Первое заседание по существу иска московской прокуратуры о признании подконтрольных Алексею Навальному организаций экстремистскими состоится 9 июня. Оно будет закрытым.
Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании экстремистской деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также движения "Штабы Навального**" (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Ранее прокуратура запретила работу общественного движения "Штабы Навального", теперь они не могут размещать материалы в Сети, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.
* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России
** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности