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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в Рязани

Происшествия
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в Рязани
perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после пожара в рязанской больнице. Жертвами происшествия стали три человека.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России. Оперативные мероприятия проводятся по факту преступления, предусмотренного статьей о "причинении смерти по неосторожности".

"Следователями будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий", — говорится в заявлении ведомства.

Также стражи правопорядка выяснят степень соответствия работ нормам по обеспечению противопожарной безопасности на территории Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.

#пожар #уголовное дело #больница
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