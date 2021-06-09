Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в Рязани

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после пожара в рязанской больнице. Жертвами происшествия стали три человека.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России. Оперативные мероприятия проводятся по факту преступления, предусмотренного статьей о "причинении смерти по неосторожности".

"Следователями будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий", — говорится в заявлении ведомства.

Также стражи правопорядка выяснят степень соответствия работ нормам по обеспечению противопожарной безопасности на территории Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.