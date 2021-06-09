Украинские военные деморализованы долгами Киева по зарплате

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Проблемы с выплатой зарплаты негативно влияют на морально-психологическое состояние солдат Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Украинское издание "Военный курьер" ранее сообщило, что на 5 мая 2021 года в ВСУ накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 миллионов гривен (2,5 миллиарда рублей). При этом на 1 января 2021 года он был равен 350,8 миллиона гривен (939 миллионов рублей).

Военный эксперт Борис Рожин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что такие ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами.

"Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ", — отметил он.

Эксперт отмечает, что украинское руководство подвергается критике за недостаточно эффективное снабжение. Также есть проблемы с укомплектованием личного состава.

Эксперт отметил, что подобного рода негативно сказываются на морально-психологическом состоянии солдат Вооруженных сил Украины, которые и так не сильно хотят воевать против Донбасса. Мотивация солдат ВСУ становится все ниже и ниже.