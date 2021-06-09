Блинкен назвал «худшие последствия» строительства «Северного потока — 2» для США

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Худшим для США итогом строительства "Северного потока — 2" были бы отравленные отношения с Германией. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он сообщил на слушаниях в международном комитете сената, что худшим исходом было бы отравление отношений с Берлином при завершенном строительстве газопровода. Также сыграло бы роль отсутствие стимула садиться за стол переговоров.

Таким образом Блинкен объяснил, почему Вашингтон воздержался от введения санкций против Nord Stream 2 AG. Он отметил, что Германия села за стол переговоров и активно вовлечена в диалог.