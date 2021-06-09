Анекдот Норкина о высшем образовании рассмешил зрителей «Места встречи»

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Анекдот телеведущего Андрея Норкина о студентке рассмешил зрителей передачи «Место встречи» на канале НТВ от 8 июня 2021 года.

Под занавес выпуска ведущий решил обсудить с гостями, какие специалисты нужнее России — узконаправленные или всесторонне развитые. Мнение экспертов разделилось, и в завершение дискуссии Норкин рассказал анекдот о влиянии половой жизни студентов на высшее образование.

Девушка на экзамене по экономике списала ответ на билет с чужой шпаргалки, в которой были сплошные сокращения, а ученый Адам Смит записан как "А.Смит". Так студентка и отвечала: "А.Смит, А.Смит, А.Смит".

"Преподаватель останавливает ее и спрашивает: "Простите, барышня, а как этого А. Смита звали?". Девочка задумалась. Профессор на нее смотрит, видно, что учила, старалась, валить ее не очень хочется, и он говорит: "Ну, вы так не переживайте, как первого мужчину-то звали?". "Э... Вася", — рассмешил развязкой студию Норкин.

Ранее Норкин рассмешил зрителей и гостей ток-шоу анекдотом про журналистку Ксению Собчак, бобра и зубную пасту. Очередной выпуск политической передачи посвящался обсуждению блогеров на важных политических мероприятиях.