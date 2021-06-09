Рязанские власти рассказали о работе пострадавшей от пожара больницы

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Больница имени Семашко в Рязани, в реанимационном отделении которой произошел пожар, работает в штатном режиме, заявили в правительстве региона.

Пожар произошел в лечебном заведении в ночь на среду. По данным региональных властей, погибли три человека, восемь пострадали. Причиной гибели людей в правительстве региона назвали отравление угарным газом.

"Больница продолжает работать в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в кабмине Рязанской области.

Пострадавших уже перевели в другие корпуса, некоторых направили в специализированные учреждения, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Церковь, которую построили на берегу Белого моря в качестве декорации для съемок ленты "Остров", сгорела в Карелии. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.