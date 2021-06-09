Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Рязанские власти рассказали о работе пострадавшей от пожара больницы

Происшествия
93

Рязанские власти рассказали о работе пострадавшей от пожара больницы
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Больница имени Семашко в Рязани, в реанимационном отделении которой произошел пожар, работает в штатном режиме, заявили в правительстве региона.

Пожар произошел в лечебном заведении в ночь на среду. По данным региональных властей, погибли три человека, восемь пострадали. Причиной гибели людей в правительстве региона назвали отравление угарным газом.

"Больница продолжает работать в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в кабмине Рязанской области.

Пострадавших уже перевели в другие корпуса, некоторых направили в специализированные учреждения, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Церковь, которую построили на берегу Белого моря в качестве декорации для съемок ленты "Остров", сгорела в Карелии. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

#пожар #рязань #больница
Лавров: Россия не станет распространять на весь мир свою повестку
Лавров: Россия не станет распространять на весь мир свою повестку
Политика
09:58 | 9 июня
Полторы тысячи волонтеров будут работать в Петербурге на Евро-2020
Полторы тысячи волонтеров будут работать в Петербурге на Евро-2020
Общество
09:54 | 9 июня
Мосгорсуд проведет заседание по делу ФБК в закрытом режиме
Мосгорсуд проведет заседание по делу ФБК в закрытом режиме
Происшествия
09:43 | 9 июня