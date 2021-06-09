Власти США не могут решить, что делать с миллионами просроченных доз J&J

Американские эксперты в срочном порядке пытаются решить, что им делать с миллионами доз просроченной вакцины компании Johnson & Johnson.

Срок годности препарата истекает в этом месяце. Власти США решают, как им реализовать эту вакцину. Об этом сообщается в электронной версии газеты WSJ.

"Перспектива того, что в США так много доз [вакцины] будет потрачено впустую, когда в развивающихся странах имеется их острая нехватка, вынуждает администрацию [президента Джо] Байдена поделиться запасами", — говорится в материале.

Правительству сложно в быстром темпе применить этот препарат или продать его другим странам. Такая ситуация с препаратом компании Johnson & Johnson сложилась из-за того, что в апреле было остановлено ее распространение. В тот период регуляторы выясняли, вызывает ли вакцина образование тромбов.