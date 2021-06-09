Россияне смогут получать соцвыплаты автоматически через госуслуги

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Россияне смогут получать выплаты от государства автоматически через госуслуги, сообщили в Минтруде.

На сайте госуслуг появится сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки. Подавать отдельных заявлений будет не нужно, сообщает газета "Известия". Функция будет реализована в рамках социального казначейства. В настоящее время над ней работает ведомство.

Для получения выплат по умолчанию россиянам нужно будет указать актуальные банковские реквизиты. Новшество будет распространяться только на связанные с наступлением жизненных событий меры господдержки.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал о новых выплатах для малообеспеченных. По словам министра, сейчас в России порядка 20% бедных — это семьи с детьми.