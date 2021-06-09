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Минздрав Аргентины сообщил о получении сырья для производства "Спутника V"

Общество
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Минздрав Аргентины сообщил о получении сырья для производства «Спутника V»
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Активный компонент для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлен в Аргентину. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Первая партия сырья для производства вакцины от коронавируса была доставлена рейсом "Аргентинских авиалиний" из России. Кроме сырья в страну также прибыло 400 тыс. доз второго компонента и 81 тыс. доз первого компонента готовой вакцины для жителей Аргентины.

О запуске производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине объявил президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас 4 июня. Аргентина первой среди латиноамериканских стран зарегистрировала "Спутник V". Вакцинация российским препаратом в стране была запущена 29 декабря 2020 года.

#производство #аргентина #вакцина
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