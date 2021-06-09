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Большинство россиян не планируют продлевать День России отгулами или отпусками

Общество
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Большинство россиян не планируют продлевать День России отгулами или отпусками
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Исследование сервиса по поиску работы Superjob показало, что 57% россиян не собираются продлять выходной за День России дополнительными днями отдыха.

Отмечается, что 15% жителей России хотят продлить выходные отгулами или днями отпуска. В исследовании также говорится, что 13% опрошенных россиян еще не определились, а 15% работают по сменному графику. Об этом информирует ТАСС.

Чаще всех планируют увеличить свой отдых россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц. Напротив, реже остальных планируют продлить выходные на 12 июня опрошенные в возрасте до 24 лет.

#опрос #выходные #июнь
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