Большинство россиян не планируют продлевать День России отгулами или отпусками

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Исследование сервиса по поиску работы Superjob показало, что 57% россиян не собираются продлять выходной за День России дополнительными днями отдыха.

Отмечается, что 15% жителей России хотят продлить выходные отгулами или днями отпуска. В исследовании также говорится, что 13% опрошенных россиян еще не определились, а 15% работают по сменному графику. Об этом информирует ТАСС.

Чаще всех планируют увеличить свой отдых россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц. Напротив, реже остальных планируют продлить выходные на 12 июня опрошенные в возрасте до 24 лет.