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Россия имеет шансы утратить лидирующие позиции по экспорту газа в 2024 году

Экономика
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Россия имеет шансы утратить лидирующие позиции по экспорту газа в 2024 году
ФБА «Экономика сегодня» /

Россия может избавиться от звания крупнейшего в мире экспортера газа в 2024 году. Такое заявление сделали в Правительстве страны.

С 2021 года по 2023 год Россия остается лидером по поставкам газа на международный рынок. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Уже в 2024 страна может остаться или потерять лидерство.

Среди всех экспортеров, наибольший потенциал есть у США. Об этом сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Он рассказал, что лидером также может стать Катар. Об этом передает РИА Новости.

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