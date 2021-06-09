Евро при закрытии торгов упал до 88 рублей на Московской бирже

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Курс евро к закрытию предыдущей сессии торгов достиг значения в 88 рублей. Его снижение составило 0,85%.

Последний раз подобные показатели курса евро на Московской биржи фиксировались на отметке 88 рублей 19 марта 2021 года. К 22:51 по московскому времени курс евро замедлил снижение и составил 88,02 рубля.

Доллар также показывает снижение. Во время торгов его падение составило на 0,7%. К закрытию сессии стоимость доллара составляла 72,2 рубля. По словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, на стабильность рубля влияет медийный фон и новости о новости запуске "СП-2".