Экономист рассказал о возможности открыть бизнес на 50 тысяч рублей

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Капитал в 50 тысяч рублей является небольшим, но его хватит, чтобы начать собственный маленький бизнес.

Частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров утверждает, что все упирается в специфику дела, которым занимается начинающий бизнесмен, и в стоимость нужного оборудования.

Сидоров сказал, что 50 тысяч хватит для множества направлений маленького бизнеса дома или в арендованном помещении. Возможно начать производство чего-либо или даже открыть небольшой магазин, передает агентство "Прайм".

Инвестор уточнил, что в будущем все равно придет необходимость дополнительных вложений. Специалист порекомендовал инвестировать 50 тысяч в выращивание сельскохозяйственной продукции на своем участке. Средства можно потратить на семена, удобрения, упаковки и транспортировку.