Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Экономист рассказал о возможности открыть бизнес на 50 тысяч рублей

Общество
70

Экономист рассказал о возможности открыть бизнес на 50 тысяч рублей
pixabay.com / Evgeny GoTown.ru

Капитал в 50 тысяч рублей является небольшим, но его хватит, чтобы начать собственный маленький бизнес.

Частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров утверждает, что все упирается в специфику дела, которым занимается начинающий бизнесмен, и в стоимость нужного оборудования.

Сидоров сказал, что 50 тысяч хватит для множества направлений маленького бизнеса дома или в арендованном помещении. Возможно начать производство чего-либо или даже открыть небольшой магазин, передает агентство "Прайм".

Инвестор уточнил, что в будущем все равно придет необходимость дополнительных вложений. Специалист порекомендовал инвестировать 50 тысяч в выращивание сельскохозяйственной продукции на своем участке. Средства можно потратить на семена, удобрения, упаковки и транспортировку.

#бизнес #инвестиции #предпринимательство #сидоров
Россия имеет шансы утратить лидирующие позиции по экспорту газа в 2024 году
Россия имеет шансы утратить лидирующие позиции по экспорту газа в 2024 году
Экономика
06:40 | 9 июня
Евро при закрытии торгов упал до 88 рублей на Московской бирже
Евро при закрытии торгов упал до 88 рублей на Московской бирже
Экономика
06:08 | 9 июня
Экономист рассказал о возможности открыть бизнес на 50 тысяч рублей
Экономист рассказал о возможности открыть бизнес на 50 тысяч рублей
Общество
05:34 | 9 июня