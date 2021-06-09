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ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч на городских улицах

Общество
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ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч на городских улицах
pixabay.com /

Госавтоинспекция РФ поддерживает инициативу снижения скорости в городах до 30 км/ч, но индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, смертность тем маловероятней, чем ниже скорость. Но доводить этот принцип до абсурда не надо.

"Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч", — цитирует Митрошина ТАСС.

Он уточнил, что ограничения должны быть логичными и обоснованными. Следует рассматривать каждую ситуацию индивидуально и провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей.

#россия #гибдд #мвд
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