Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Блинкен оценил движение Украины в сторону вступления в НАТО

Политика
84

Блинкен оценил движение Украины в сторону вступления в НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимые инструменты для продвижения в сторону вступления в НАТО.

Вашингтон поддерживает членство Украины в Североатлантическом альянсе, уточнил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. По его словам, речь идет о движении к "готовности к членству" в НАТО в будущем.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского означает, что Вашингтон продолжит рассматривать Украину в качестве форпоста на российской границе. Однако принимать страну в НАТО и помогать экономически США не собираются, считает политик.

#сша #украина #нато #Блинкен
ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч на городских улицах
ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч на городских улицах
Общество
04:55 | 9 июня
Блинкен оценил движение Украины в сторону вступления в НАТО
Блинкен оценил движение Украины в сторону вступления в НАТО
Политика
04:23 | 9 июня
Эксперт: глобальное потепление открывает для Арктики два пути развития
Эксперт: глобальное потепление открывает для Арктики два пути развития
Россия
04:10 | 9 июня