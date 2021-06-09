Блинкен оценил движение Украины в сторону вступления в НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимые инструменты для продвижения в сторону вступления в НАТО.

Вашингтон поддерживает членство Украины в Североатлантическом альянсе, уточнил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. По его словам, речь идет о движении к "готовности к членству" в НАТО в будущем.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского означает, что Вашингтон продолжит рассматривать Украину в качестве форпоста на российской границе. Однако принимать страну в НАТО и помогать экономически США не собираются, считает политик.