Особенности иммунной реакции позволяют пожилым легко перенести вакцинацию

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Люди в пожилом возрасте легко и без "побочек" переносят вакцинацию от коронавируса благодаря реакции иммунной системы. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что прививка поможет снизить риск появления различных осложнений при заражении коронавирусом. Отмечается, что у заболевших COVID-19 пожилых людей часто возникают осложнения в виде пневмоний и тромбозов, информирует РИА Новости.

Всего в России за время пандемии выявлено более 5 млн случаев коронавирусной инфекции. От последствий болезни скончались около 124 тысяч человек. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах для всей жителей России бесплатно.