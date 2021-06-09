Полиция обыскала дом ударившего Макрона мужчины

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Французская полиция провела обыск в доме мужчины, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, когда он хотел пообщаться с местными жителями в департаменте Дром.

Мужчина находится под стражей. Он подозревается в умышленном проявлении насилия против человека, наделенного властью. По словам друга нападавшего, обвиняемый был спокойным человеком, и он бы никогда не поверил, что знакомый на такое способен. Об этом информировал телеканал BFM.

В Сети распространилось видео, как французский президент получил пощечину во время своего визита в один из департаментов Франции. Охрана среагировала и повалила нападавшего на землю, а Макрон был отведен на безопасное расстояние.