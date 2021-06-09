Беременная девушка потеряла ребенка из-за нападения полицейских в Париже

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Французские полицейские избили беременную женщину в пригороде Парижа, сообщает инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

23-летняя Дебора находилась в момент нападения на четвертом месяце беременности. Девушка с подругой отправилась в торговый центр Arc de Ciel в районе Гарж-ле-Гонесс под Парижем. В какой-то момент полицейские потребовали от нее заплатить штраф за отсутствие маски. Девушки надели маски, но через некоторое время стражи порядки вернулись и обвинили их в неуважении.

Полицейские повалили подругу Деборы на пол и стали заковывать ее в наручники. Дебора попробовала помочь ей, но полицейские несколько раз толкнули ее на стену животом. После этого они ее заковали в наручники.

Задержанных доставили в полицию. Дебору отпустили через три часа, поскольку тюремное заключение беременных во Франции запрещено. Спустя две недели ее ребенок родился мертвым.

Дебора выдвинула в суде обвинения против применившей против нее силу сотрудницы полиции. Ее адвокат отметил, что это первый случай насилия со стороны полиции, который мог привести к смерти ребенка.

Фонд борьбы с репрессиями считает этот случай проявлением полицейского произвола, говорится в Telegram-канале проекта. Инициативная группа уже направила французским властям запросы с просьбой дать разъяснения по делу. Организация окажет правовую и информационную помощь пострадавшим.