Блинкен прокомментировал заявление Зеленского о санкциях против «СП-2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что США не предупредили об отмене санкций против Nord Stream 2 AG.

Президент Украины обвиняет США в том, что Вашингтон не предупредил Киев об отмене санкций в сторону оператора трубопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG. Блинкен ответил на это обвинение. Госсекретарь утверждает, что Вашингтон уведомил Киев о своих планах, которые касаются строительства трубопровода.

"Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского", — предположил Блинкен.

Зеленский ранее заявил, что удивился "несколько раз" тому факту, что Украину заранее не предупредили об отмене ограничений.