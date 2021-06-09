Володин указал Киеву на травлю русского народа на Украине

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Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Киев, прикрываясь "защитой украинского языка", начал травлю русского народа.

Об этом спикер Госдумы РФ написал в своем Телеграм-канале. Закон о "защите украинского языка" Володин назвал пустой декларацией.

"Более того, под лозунгом «защиты украинского языка» фактически развернута травля русского и других народов", - отметил руководитель Госдумы, комментируя соблюдение украинскими властями конституции государства.

Спикер напомнил, что главный правовой документ Украины сегодня гарантирует свободное развитие, использование и защиту русской речи, как и других языков, на которых сегодня говорят украинцы. Володин также обратил внимание на нарушение прав граждан, которые желают говорить не только на украинском, но и на русском языке. Он заявил, что в стране продолжают преследовать оппозиционных деятелей и СМИ, публикующихся на русском.