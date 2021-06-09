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Псаки выяснит причину введения санкций против космической отрасли России

Политика
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Псаки выяснит причину введения санкций против космической отрасли России
wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Санкции Вашингтона против российской космической отрасли заинтересовали пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она пообещала выяснить, зачем их ввели.

Псаки подчеркнула, что информация об американских санкциях в этом направлении есть не у всех. Она пообещала провести беседу с сотрудниками нацбезопасности по поводу рациональности этих ограничений, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнула, что совместная работа в направлении космоса — это область, в которой США исторически работали с Россией. Такое заявление Псаки сделала после вопроса журналиста о российских планах по выходу из проекта МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее прокомментировал эти намерения. Он заявил, что выход России из МКС станет проблемой американских партнеров.

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