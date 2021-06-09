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Захарова призналась, что заявления Псаки отбили у нее желания читать новости

Политика
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Захарова призналась, что заявления Псаки отбили у нее желания читать новости
Федеральное агентство новостей /

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что после слов пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки "боится читать новости".

В ходе своего выступления Псаки заявила, что подготовка президента США Джо Байдена к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным проходила целых 50 лет. Она подчеркнула, что американская сторона сделала ставку на то, что российский лидер знаком с действующим хозяином Белого дома уже несколько десятилетий.

"Я уже боюсь новости читать, если честно", — написала Мария Захарова.

Кроме того, призналась Псаки, она ничего не слышала о санкциях США в отношении российских предприятий космической отрасли. Представитель администрации Байдена пообещала выяснить, что Белый дом думает по этому поводу и почему такие ограничения были введены.

#захарова #байден #Джен Псаки
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