Бортник рассказал о «скрытой ловушке», поджидающей «аграрную сверхдержаву»

Новостное агентство «Харьков». / Степан Коцаба

Тезис о том, что Украина является аграрной сверхдержавой, далеко не все в стране принимают безоговорочно, тем более что эта «сверхдержава» до сих пор остается очень зависимой.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя заявление министра аграрной промышленности Украины Романа Лещенко о том, что Украина пока остается «экспортером номер один» органики в Европу и хочет сохранить за собой лидерство в этом сегменте.

Как заявил Лещенко 8 июня, открывая III Международную агропромышленную выставку AGRO-2021, половину валютной выручки Украина получает именно благодаря агропромышленности, а также аграрный сектор составляет пятую часть ВВП страны.

Однако, как напомнил по этому поводу Руслан Бортник, иностранная составляющая занимает от 20 до 70 процентов любой украинской продукции.

«В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20 до 70% иностранной химии — гербициды, средства посева и всё остальное, посевной материал, лекарства, средства роста и технологии. Вся техника на наших полях иностранная. Я уже молчу об энергетической составляющей», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

А также, продолжил эксперт, нормы украинской сельхозпродукции на 90% состоят из иностранных технологий, и 90% в них составляют иностранные средства производства. Поэтому Украине просто не чем хвастаться, она не владеет собственными средствами для производства продукции и полностью зависима от иностранной химии и технологий. Если произойдет какой-нибудь кризис и Украина лишиться доступа к иностранным технологиям, она начнет возвращаться в Средневековье.

Говоря об открытии Украиной рынка сельскохозяйственной земли, Руслан Бортник напомнил, что пока трансатлантические компании не выстроились в очередь у границ страны, чтобы скупать угодья.

«Никто не уверен, какой будет здесь правовой и политический режим через некоторое время», — объяснил ситуацию эксперт.

К тому же на рынок земли заходят деньги украинских олигархов, которые намерены поучаствовать в скупке земли.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

В заключение Бортник объяснил, что современные аграрные технологии не требуют, чтобы в производстве было задействовано много рабочих рук, поэтому после того, как украинцы распродадут свою землю, им придется уезжать в город. В результате украинские села опустеют, но и в городах люди не найдут работы, поэтому им придется в поисках заработка перебираться заграницу.

Все это, по словам эксперта, произойдет не в один момент, а растянется на 20-30 лет. Но уже сейчас социальная инфраструктура украинского общества упрощается из-за стремительной деиндустриализации страны.