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Президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии на год.

О продлении американских санкций в отношении белорусского руководства сообщили в Белом доме.

Также недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как проходит подготовка политика к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, демократ имеет 50-летний опыт политической деятельности, которая помогает ему в подготовке, и полностью погружен в процесс со своей командой. Сенатор Алексей Пушков уже прокомментировал это заявление в Telegram и посоветовал американцу не "играть мускулами", потому что у его оппонента они априори сильнее.