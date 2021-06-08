Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Псаки: Байден 50 лет готовился к встрече с Путиным

Политика
55

Псаки: Байден 50 лет готовился к встрече с Путиным
ФБА «Экономика сегодня» /

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала подробности подготовки президента США Джо Байдена к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Псаки сообщила, что американский президент на протяжении 50 лет готовился к этой встрече. Она также отметила, что Байден знает определенное число лидеров, включая Путина и других президентов, с которыми ему предстоит провести встречи во время саммита НАТО и G7. Об этом передает РИА Новости.

Представитель Белого дома отметила, что американский президент активно готовится вместе со своей командой. Псаки добавила, что Байден в рамках мероприятий будет опираться на опыт, который получил за несколько десятков лет.

#встреча #путин #байден #подготовка #псаки
Псаки: Байден 50 лет готовился к встрече с Путиным
Псаки: Байден 50 лет готовился к встрече с Путиным
Политика
23:07 | 8 июня
Киевские эксперты: власти Украины хотят обложить налогом переводы заробитчан
Киевские эксперты: власти Украины хотят обложить налогом переводы заробитчан
Ближнее зарубежье
22:40 | 8 июня
Вашингтон создаст "ударный отряд" против Пекина
Вашингтон создаст "ударный отряд" против Пекина
Экономика
22:23 | 8 июня