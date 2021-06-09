Эксперт: глобальное потепление открывает для Арктики два пути развития

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Северный-ледовитый океан становится все более привлекательным для многих стран по мере таяния арктических льдов. В результате, одновременно с развитием сотрудничества в этом регионе возрастает и международная напряженность.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал профессор политологии университета Теннесси Андрей Коробков. По словам эксперта, происходящие в Арктике климатические изменения оказывают влияние на экономический климат на всей планете. На шельфах, лишенных ледяного покрова, значительно проще вести добычу полезных ископаемых, и при этом открытие судоходства по Северному морскому пути вдвое сокращает расходы на путь между Азией и Европой, по сравнению с маршрутом, пролегающим через Суэцкий канал.

Мы видим два направления как развития сотрудничества, так и, наоборот, роста напряженности в Арктическом регионе. Первое направление – возможность формирования гораздо более дешевого и короткого транспортного коридора из Северной Америки и Европы в дальневосточный регион», - заявил профессор.

Именно с этим, по словам Коробкова, связана спешка Соединенных Штатов в строительстве ледокольного флота, а также наращивание ими военного присутствия в Арктике.

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Американцы, напомнил эксперт, уже заложили целый ряд гражданских и военных ледоколов, стремясь догнать Россию по численности ледокольного флота. А также США ведут подготовку к строительству на Аляске нового глубоководного порта.

«При этом и Москва, и Вашингтон с достаточно серьезной озабоченностью смотрят на быстро возрастающую активность Китая в регионе, на разговоры о создании Полярного шелкового пути, — отмечает Коробков. — Вряд ли председательство России в "арктической восьмерке" ослабит геополитическое противостояние и гонку вооружений на Севере, но Москва может использовать специфику Совета».

gazprom-neft.ru / Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

В то же время, глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева считает, что Арктический совет под председательством России может стать отличной международной переговорной площадкой. Тем более, что интересы Москвы в области сбережения хрупкой экосистемы и природы Арктического региона во многом совпадают с интересами других государств, имеющих выход к Арктике.