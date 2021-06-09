Экс-помощник Рейгана призвал Байдена заключить сделку с Путиным

Федеральное агентство новостей /

Дальнейшее противостояние США и России будет угрожать мировой безопасности, поэтому Вашингтону следует поторговаться с Москвой и заключить с ней сделку.

Такое мнение в статье для американского издания The American Spectator Бэндоу высказал Дуг Бэндоу – экс-спецпомощник 40-го президента США Рональда Рейгана.

Бэндоу уверен в том, что российско-американские отношения имеют слишком большое значение, чтобы позволить им окончательно разрушиться. А это значит, что Белому дому следует заключить с Кремлем сделку, чтобы не подвергать мир опасности в ходе нарастающего противостояния.

46-й президент США Джо Байден, по словам Бэндоу, мог бы стать «новым Никсоном» - он мог бы в переносном смысле «приехать в Россию» ради налаживания отношений, с той только разницей, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет не на российской территории, а в Женеве.

При этом бывший специальный помощник президента США добавил, что нынешнее российское правительство «не представляет угрозы Соединенным Штатам».

«Прямая атака на Америку невообразима. Что касается европейских стран, по крайней мере тех, что не граничат с Россией, то и они исключают вероятность войны. Если бы они беспокоились об этом, то тратили бы больше на свои армии», — пишет Бэндоу.

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Также американский политик добавил, что дальнейшее расширение Североатлантического Альянса не входит в интересы Соединенных Штатов Америки, а значит Вашингтон может пообещать Москве самое главное, что ее интересует – что ни Украина, не Грузия не станут членами НАТО.

«К сожалению, Вашингтон и Брюссель упустили шанс и безрассудно "растратили" первоначальную доброжелательность и расположение Путина. Некогда великий русский медведь был повержен, и, казалось, надолго выведен из строя. Поэтому западные правительства глумились над своим поверженным «партнером»», — рассуждает Бэндоу.

Но сейчас, по его словам, пришло время избрать другой подход к России. Американскому президенту на женевской встрече с российским лидером следует «пойти на какой-нибудь торг», считает Бэндоу. Например, они могли бы обсудить отношения с рядом ближневосточных государств или борьбу с международным терроризмом, и это стало бы неплохим началом для налаживания отношений.