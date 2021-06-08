Вашингтон создаст «ударный отряд» против Пекина

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Вашингтон собирается создать "ударный отряд", который должен будет противостоять якобы нечестной торговле со стороны Пекина.

Причиной создания этого отряда стал ограниченный доступ американцев к рынку электроники. Цепочка поставок имеет "дыры". Вашингтон считает, что Пекин специально на это пошел, чем нарушил договоренности. Белый дом уже готовит меры противодействия в торговой сфере, передает Reuters.

"Ударному отряду" предстоит узнать о конкретных нарушениях, которые привели к "дырам". Исследовать критически важные цепочки поставок американский лидер Джо Байден приказал еще в феврале текущего года.