Член литовского Сейма заявил «Волкову» о готовности противостоять Москве

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Российские пранкеры Вован и Лексус во время очередного розыгрыша подтвердили продолжающийся антироссийский курс Запада.

Они пообщались от лица Леонида Волкова с главой комитета литовского Сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом. Благодаря розыгрышу удалось выяснить, что члены команды блогера Алексея Навального находятся в тесном сотрудничестве с лоббистами на Западе, открыто выступающими против России, и общими силами координируют атаки на Москву, пишет "ПолитЭксперт".

Ранее Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) неоднократно беседовали с иностранными политиками и главами разных НКО и фондов, представляясь другими людьми. В этот раз "жертвой" стал литовский парламентарий, с которым пранкеры пообщались от лица бывшего главы сети штабов Алексея Навального ( включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга, являются структурным подразделением ФБК* — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонида Волкова. Во время разговора собеседники обсудили новые методы оказания давления на Россию.

Волков, являющийся ближайшим соратником Навального, сегодня находится в федеральном и межгосударственном розыске. Он поспешно покинул Россию в 2019 году, убежав от уголовного преследования по делу об отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Несмотря на такой "багаж", литовский законодатель не отказался беседовать с "Волковым" на тему возможного воздействия на Кремль.

Председатель комитета по иностранным делам Литвы напомнил о существовании брюссельского European Endowment for Democracy (деятельность организации признана нежелательной на территории России).

"Он имеет очень хорошие инструменты, как дойти до людей. Может, это можно использовать лучше в российском случае, потому что до сих пор это используется на всяких других странах. Может с американцами надо подумать, как эта помощь должна дойти, но не только финансовая", — отметил Павиленис.

Также литовец признался, что продолжает "войну за демократию" в Грузии и внимательно наблюдает за тем, что происходит в Белоруссии, Молдавии и на Украине.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России