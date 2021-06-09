Юсин: США послали Киеву неприятный сигнал о растущем раздражении Белого дома

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Торжество команды украинского президента по поводу состоявшегося наконец телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом не продлилось и нескольких часов, померкнув из-за разразившегося дипломатического скандала.

Об этом в материале для RT пишет обозреватель издания «Коммерсант», политолог Максим Юсин, отмечая, что в истории американо-украинского «стратегического партнерства» до сих пор пока не происходило ничего подобного нынешнему скандалу.

Радость Киева от разговора Зеленского и Байдена была отравлена заявлением представителя Совета национальной безопасности США о том, что украинская сторона неверно передала слова главы Белого дома относительно важности проставления Украине плана по вступлению в НАТО.

«В первоначальной версии, распространённой украинскими властями, утверждалось, что Байден якобы «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО, — пишет Юсин. — Однако, как следовало из слов представителя СНБ США, ничего подобного глава Белого дома не говорил, украинская сторона "превратно восприняла его заявление" и в итоге исправила опубликованный ранее текст».

Вскоре опубликованный на сайте украинского президента текст был исправлен в соответствии с замечанием американской стороны, и теперь там сообщается, что это не Джо Байден, а Владимир Зеленский заявил в ходе беседы о важности предоставления Украине плана по членству в НАТО.

politexpert.net / Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Эта история, отмечает Максим Юсин, весьма знаменательна по целому ряду причин.

Первой такой причиной является понимание Вашингтоном чувствительности украинской темы и темы возможного вступления Украины в НАТО для России, считает политолог.

«И за неделю до женевского саммита Путин — Байден в Белом доме абсолютно не хотят появления лишнего раздражителя, тем более если этот раздражитель искусственно пытается создать Киев, исказив смысл сказанного американским президентом», — пишет эксперт.

Во-вторых, примечательно, что Белый дом сделал этот скандал таким публичным.

Если бы американская сторона захотела, она могла бы не доводить дело до публичных обвинений Киева в искажении слов президента США, уверен Юсин. Американцам было бы достаточно по дипломатическим каналам направить Киеву просьбу исправить текс сообщения, размещенного на сайте президента Украины. И это, конечно, было бы моментально исполнено без лишнего шума, так, что никто, возможно, вообще ничего бы не заметил.

«Но в Вашингтоне предпочли иной сценарий. Представитель СНБ сделал специальное заявление, которое информированный и близкий к администрации портал Axios сделал максимально публичным», — подчеркивает политолог.

Pr Scr youtube.com / «60 минут»

Сигнал, посланный в этой ситуации Вашингтоном Киеву, является очень неприятным и свидетельствует о том, что действия и заявления команды Зеленского вызывают все больше раздражения в США.

Это раздражение только усилилось после того, как украинский президент в интервью тому же американскому порталу Axios позволил себе несколько резких выпадов в адрес Соединенных Штатов Америки и Джо Байдена, из-за отказа от санкций против «Северного потока – 2». Союзник, и тем более находящийся в зависимом положении партнер не может себе позволять подобного поведения, отмечет Юсин.

Дипломатия, заключает эксперт, не ограничивается одними только официальными заявлениями, она зачастую проявляется в нюансах, символах и сигналах. И если в официальных заявлениях Белого дома по-прежнему звучат дежурные фразы о том, что Вашингтон привержен «непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», это не значит, что отношения Вашингтона и Киева остаются безоблачными. Устроенная Киеву публичная выволочка из-за неверно интерпретированных слов Байдена стала для украинских властей холодным душем и продемонстрировала, что в американо-украинских отношениях что-то пошло не так.

И вряд ли анонсированный на июль визит Владимира Зеленского в Вашингтон сможет исправить ситуацию, считает Максим Юсин.