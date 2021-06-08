Госдума осудила внесенный в Раду законопроект о «коренных народах Украины»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россия разделяет власти Украины, допускающие геноцид собственного народа, и простых украинцев, права и интересы которых никак не защищены, и за которые надо бороться, потому что этого не делает никто.

С таким заявлением выступил во вторник, 8 июня, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Мы отделяем граждан от той власти, которая сегодня на Украине допускает геноцид своего народа. Это тоже должно быть четко высказано, у всех должно быть понимание: мы боремся за права граждан Украины, которые остались один на один. Один на один, потому что они не интересны ни Америке, ни Совету Европы», — заявил Володин.

Для Запада, по словам спикера ГД, важны украинские территории, и природные ресурсы, которыми обладает страна. А самих украинцев на Западе рассматривают лишь в качестве дешевой рабочей силы.

Россия же рассматривает украинцев, как братский народ, и считает, что права всех граждан вне зависимости от их национальности, должны быть защищены, подчеркнул Володин.

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим, добавил председатель нижней палаты российского парламента, Госдума подготовила обращение к коллегам из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором призвала дать жесткую оценку тому, что происходит на Украине и создать мониторинговые группы.

«Не могут европейские страны поддерживать режим, который позволяет процветать национализму, фашизму. Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии. Это должен понимать и (президент США Джо) Байден, к которому пытается достучаться (украинский лидер Владимир) Зеленский», — добавил Вячеслав Володин.

Также Государственная дума единогласна проголосовала за заявление, осуждающее внесенный на рассмотрение Верховной рады Украины проект закона «о коренных народах», в котором предлагается исключить русских из числа коренных народов Украины, но включить туда крымских татар, крымчаков и караимов.

Как заявили российские чиновники, Украина, разработав подобный законопроект, пошла по пути фашистской Германии, Эстонии и Латвии, где практикуется разграничение жителей на граждан и неграждан.

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В заявлении Госдумы отмечается, что украинский законопроект о «коренных народах», который предлагает предоставить представителям коренных народов расширенные права в области образования, экономики, культуры и языка, а представителей некоренных народов лишить ряда прав и сделать гражданами «второго сорта», может спровоцировать в стране новые конфликты, а также подогреет гражданский вооруженный конфликт в Донбассе.