Специалисты НИИ Гамалеи объяснили примагничивание металла к месту прививки

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Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко развеял теорию о якобы чипировании пациентов.

Он считает, что есть люди, которые обладают способностями примагничивать металлы. Специалист подчеркнул, что это происходит из-за электричества, которое участвует в работе нервной системы, передает радиостанция "Говорит Москва".

Бутенко объяснил, что к некоторым людям металлические предметы прилипают с большей силой, чем к другим. Он рассказал, что есть те, кто может прикладывать к себе десятки монет и даже ложки, и они прекрасно держатся.

Ученый пояснил, что в составе вакцины содержатся лишь антигены коронавируса. Способность прилипания металла к месту прививки никак не может быть связана с теорией о чипировании, подчеркнул вирусолог.